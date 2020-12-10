Üç Ermeni esir Ermeni tarafına teslim edildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan’ın makamına göre üç Ermeni esir, Rus tarafının arabuluculuğuyla Ermeni tarafına nakledildi.

Bu haber, Ortak Ermeni Bilgi Merkezi tarafından, Tigran Avinyan’ın ofisine atıfta bulunarak bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gevorg Altunyan, geçtiğimiz günlerde birkaç savaş esirinin önümüzdeki saatlerde Ermenistan’a sevk edileceğini bildirdi.

Esirlerin tamamı sivillerdir ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle Ermeni tarafına teslim edildi

9 Aralık’ta Rus barışı koruma görevlilerinin arabuluculuğuyla Azerbaycan’dan Ermenistan’a nakledilen üç tutsak yaşlı sivillerdir ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle Ermenistan tarafına sevk edilmiştir. Bunu, Ermeni Ortak Bilgi Merkezi tarafından bildirildi.

Ermenistan Kamu Radyosu