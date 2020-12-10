Rusya olmadan Ermeni ordusunun savaş etkinliğini eski haline getiremeyeceğiz

Vatan Kurtuluş Hareketi başbakanı adayı Vazgen Manukyan medyayla yaptığı görüşmede, “Rusya’nın yardımı olmadan, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlığı geri getiremez” dedi.

“Türkiye ve Rusya bu bölgedeki ana oyunculardır. Ankara’nın Gürcistan üzerinde zaten büyük bir etkisi var. Türkiye, Azerbaycan üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Manukyan, “Bu koşullarda, geleceğimizi Türkiye ile bağlarsak yıkıma mahkum olacağız” dedi.

Bu nedenle, Rusya’nın rolü artık Ermenistan için her zamankinden çok daha önemli. Ancak bunun diğer ülkelerle ilişkileri dışlamak anlamına gelmediğini söyledi.

“Ama şimdi güvenliğin ana garantisi Rus barışı koruma güçleridir. Resmi olarak, bu garantiler 5 yıl sonra ortadan kalkacaktır. Belki bu süre zarfında bir şeyler olur, belki süre uzatılır ama bunların hepsi varsayımlardır. Manukyan, “Rusya’nın müttefikinde kalarak güçlenmek, yeni müttefikler aramak için 5 yılımız var” dedi.

Ermenistan ve Rusya’nın çıkarları ise birçok konuda örtüşüyor. Her zaman değil ama bu doğaldır. Bir de eylemsizlik politikası var, bu açıdan Rusya çok uygun bir ortak. Manukyan, Moskova’nın Ermenistan’ın çıkarlarını Türkiye için feda edeceğini veya bunun tersini düşünmüyor.

“Ancak, hızla değişen bu bölgede Rusya’nın 5 yıl istikrarlı bir müttefik ve güvenlik garantisi olduğuna inanıyorum. Manukyan, “Rusya olmadan, ordumuzu yeniden inşa edip yeniden silahlandıramayız bile” dedi.

Farklı üye devletlerin çıkarları örtüşmese de, Ermenistan’ın KGAO’daki konumunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu