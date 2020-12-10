Paşinyan kendi istifasını talep edenler hakkında konuştu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Ulusal Meclis’te “Parlak Ermenistan” fraksiyonu lideri Edmon Marukyan’ın sorusuna, istifasını isteyen güçlerin halkı siyasi süreçten çıkarmaya çalıştığını söyleyerek yanıt verdi.

“Neden bu siyasi güçler ve seçkinlerin temsilcileri olağanüstü seçimler önermiyor ?, sürekli olarak tek bir amacı olan senaryolar sunarlar: insanları sonsuza dek sürecin dışında bırakmak. Bu siyasi güçler Ermenistan’da anarşi veya kukla bir güç yaratmayı teklif ediyorlar” dedi.

Başbakan nitelendirmesi için özür diledi ve neden bu değerlendirmeyi yaptığını yorumladı.

Paşinyan, “Çünkü halkın desteğini alamayan, parlamentoda desteği olmayan ve halkın desteğini alma ihtimali bile olmayan bir başbakan adayı öneriyorlar, çünkü adayın seçimlere hiç katılmaması şartı getiriliyor” dedi.

Ona göre, geçici hükümetin ardından bir yıl içinde Ermenistan’da tüm seçim hilesi mekanizmaları yeniden kurulacak.

Ermenistan Kamu Radyosu