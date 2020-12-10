Papa Francis ‘cennete girmek için artık koronavirüs aşısı sorulacak’ dedi mi?

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in, ‘cennete gitmek için koronavirüs aşısı yaptırmanın şart olduğunu’ söylediğini içeren bir haber metni sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Kimileri eleştirdi, kimileri kendi profillerinde tekrar yayınladı. Ancak haberi motamot anlayanların kaçırdığı bir ayrıntı vardı; haber ironiydi.

Metnin orijinali, kendini “Hristiyanların ironi haber için güvenilir kaynağı” olarak tanımlayan, hiciv içerikli internet sitesi ‘The Babylon Bee’de yayınlanmıştı.

Haberde geçen “Papa da aşının ilk dozunu aldı, ikici doz öncesi gereken şeytan çıkarma içinse yatağa bağlanmak zorunda kaldı” cümlesi dahi bazılarını metnin hiciv olduğuna ikna etmemiş görünüyor.

Haberi, başlığının ekran görüntüleriyle paylaşanlar arasında “Önce o yaptırsın, bir hafta bekleyelim bakalım bu ahmağa ne olacak” yorumunu yapan oldu. Bazıları ise Papa’nın bu sözde açıklamasının, savunduğu dini değerlerle çeliştiğini yazdı, onu sahtekarlıkla suçladı.

Teyit edilmeden servis edildi

Filipinler merkezli “Prophecy News” adlı bir site, haberin sadece başlığının bile ne kadar kişiye ulaştığını anlatan bir örnek.

Metni teyit etmeden sosyal medyada servis eden sitenin paylaşımını 24 saat içinde 67 bin 600 kişi gördü, çoğu Papa’nın yalancı olduğu yorumu içeren 2 bin 300’den fazla etkileşim aldı.

AFP haber ajansının araştırmasına göre, Papa Francis’in “cennete gitmek için Covid-19 aşısını yaptırmak gerekiyor” yönünde bir açıklaması bulunmuyor.

Euronews