İlerleyeceğiz. Arayik Harutyunyan mesaj gönderdi

Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti devlet bağımsızlık referandumu ve Anayasa Günü vesilesiyle bir mesaj gönderdi.

“1991 ve 2006’da yapılan referandumlarla halkımız kendi topraklarında yaşama ve yaratma, vatanını geliştirme ve güçlendirme iradesini ve kararlılığını bir kez daha teyit etti. Harutyunyan Facebook sayfasında “Bugün hedeflerimiz ve özlemlerimiz aynı, karar değişmedi” diye yazdı.

Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına göre, devlet inşasının zor ve çetin yolunda pek çok deneme ve zorluğun üstesinden geldiler, telafisi imkansız kayıplar yaşadılar, ancak her zaman kırılmaz, güçlü ve kararlı kaldılar.

“Özellikle son aylarda en zor zorluklarla karşılaştık, geri dönüşü olmayan ve acı verici kayıplarla karşılaştık, ancak yolumuz sarsılmaz, irademiz gittikçe güçleniyor. “Ve bugün, içimizdeki tarif edilemez acıyı ve kederi koruyarak, her geçen gün kanayan yaraları iyileştirerek ilerleyeceğiz, hayallerimizin Vatanını inşa edeceğiz, nesillerin geleceğini şekillendireceğiz” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu