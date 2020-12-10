Ermenistan’da Paşinyan’ın istifasına yönelik protestolar sürüyor; 42 gösterici gözaltına alındı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da hükümet binası önünde, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesine yönelik gerçekleştirilen protestoda 42 gösterici kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilginin ardından, başkent Erivan’da başlayan kaos her geçen gün büyüyor. Karabağ yenilgisi nedeniyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı hedef alan yüzlerce kişi, Erivan’daki hükümet binasının önünde toplandı.

Paşinyan’ı protesto edenler “Nikol istifa” sloganı atarak, Başbakan Paşinyan’a istifa çağrısında bulundu. Hükümet binasına girmeye çalışan protestoculara, kolluk kuvvetleri müdahale etti. Protestocularla kolluk kuvvetleri arasında çıkan çatışmalar sonucu, Ceza Kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 42 kişi gözaltına alındı.

Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan’ın Karabağ konusunda yaptıkları anlaşmanın ardından Erivan’da muhalefet partileri, Paşinyan’ı vatana ihanet ile suçlayarak istifasını talep etti. Paşinyan’ın istifa çağrılarına aldırmadan görevine devam etmesi nedeniyle muhalefet, sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürüyor. (İHA)

T24