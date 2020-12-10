Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı

Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikt Bakü’deki Şehitler Camii’nde şükür namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra ise Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katıldı. Azerbaycan’da büyük heyecan: Bakü’den anlık fotoğraflar Azerbaycan’da bugün zafer kutlamaları yapılacak. Azerbaycan halkının heyecanla beklediği kutlamalarda askeri teçhizat sergilenecek. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. İşte Bakü’den gelen son fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ermenistan halkına mesaj: Kendilerini fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’den yetkililer Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen zafer kutlamasına katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ermenistanlı politikacıların barışçıl politikalar izlemesi durumunda bölgede çok daha farklı gelişmeler olacağını belirterek, ”Kendilerini fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev milli lider Haydar Aliyev’in kabrini ve Bakü Şehitler Hiyabı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdogan, mevkidaşı İlham Aliyev ile beraber Bakü Şehitler Hiyabanı’nı ziyaret ederek, anıta çelenk bıraktı. Buradan çıkarak Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Yeni Şafak