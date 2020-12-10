Erdoğan: Ermenistan’la kapıları açabiliriz

*Fotoğraf: AA/ Bakü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından ise iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.

“Rusya-Türkiye-Azerbaycan-İran-Gürcistan eğer kabullenir uyarlarsa, Ermenistan da bu platformda yer alabilir. 6’lı platform ile ‘bölgesel barışı tesis edelim’ dediler” diyen Erdoğan, ekledi:

“Eğer bu konuda olumlu adım atılırsa biz de kapalı kapılarımızı açarız. Kapılarımızı Ermenistan’a kapatalım diye bir derdimiz yok. Ermenistan halkına da bir kinimiz yok. Sıkıntımız Ermenistan yönetimiyledir.

Aliyev’den “Bayraktar” vurgusu

Aliyev’in açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

“Tarihi topraklarımızı işgalden kurtardık. Biz tarihi adaleti sağladık, işgale son verdik. Bugün Erdoğan Türkiye’si dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik ve gelişme örneğidir. Vatan muharebesinde meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu.

“Bütün dünya Türk halkının zekasını bir daha gördü. Türk sanayisinin ne kadar geliştiğini dünya bir daha gördü.

“Zafer geçidinde Türk ve Azerbaycan askerleri omuz omuzaydı. Türkiye-Azerbaycan birliği sadece halklarımız için değil dünya için de önemli. Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuç çıkarırsa işbirliği platformda yer alabilir.

“Bizim kadar birbirinin yanında olan iki ülke daha yok.

“Karabağ, Türkiye’nin yardımıyla en güzel yerlerden olacak.”

Erdoğan’dan Macron’a: Aradı dönmedik

Erdoğan, süreç boyunca Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Aliyev’e ulaşmak istediğini ama netice alamadığını belirterek, “Zaman zaman bize de ulaşmak istedi ama dönmedik” dedi ve ekledi:

“Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı. 30 sene ne için Karabağ’da bu çile çektirildi? Bu MİNSK üçlüsü denilen bu üçlünün görevi neydi. Neden bu kadar oyalandılar? Bunu neticeye kavuştururlardı. Daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı.

“Tabi bunların başında da Fransa. Devamlı gardaşımı arıyordu. Ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyorlardı ama doğrusu biz dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı.

“Bunu da özellikle kardeşlerimiz artık göbeğimizi keseceğiz dediler, adımı attılar. Fransa’nın Karabağ’ı devlet olarak kabul etme hakkı yok.”

“Ermenistan halkına kinimiz yok”

Erdoğan, Aliyev’in “Gerekirse altılı bir platform da oluşturabiliriz” dediğini anımsatarak “Altılı platform” önerisini Rusya Devlet Başkanı Putin’in de kabullendiğini belirterek şunları dedi:

“Neydi o altılı platform? Rusya-Türkiye-Azerbaycan-İran-Gürcistan eğer kabullenir, uyarlarsa Ermenistan da bu platformun içerisinde yer alabilir. Böylece altılı platformla bir bölgesel barışı tesis edelim dendi.

“Şimdi bölgesel barışın bu bölgedeki ülkelere getireceği yükler vardı. Bu yüklerin altyapı, üstyapı, siyasi, bunun yanında diplomatik birçok yüklediği görevler vardı.

“Bugün de yine kardeşime söyledim. Eğer bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde biz de kapalı olan kapılarımızı açarız. Yeter ki bu olumlu adımlar atılmış olsun. ‘Kapılarımızı Ermenistan’a kapatalım’ diye bir derdimiz yok. Çünkü biz barışın güvercinleri olmak istiyoruz, barışın adımlarını yapmak istiyoruz.

“Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı Ermenistan’ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var.”

(PT)

bianet