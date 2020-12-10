Dağlık Karabağ’da ateş hattına sürüldüklerini anlatan Suriyeliler BBC’ye konuştu: ‘Kendimizi bir anda cephede bulduk’

Ed Butler

Türkiye ve Azerbaycan yakında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaşta Suriyeli paralı askerlerin kullanıldığını reddediyor ama BBC’ye konuşan dört Suriyeli, Azerbaycan’da devriye görevi için kaydolduktan sonra, aniden kendilerini cephede, çatışmaların ortasında bulduklarını anlattı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Suriye’nin kuzeyindeki Beşar Esad karşıtlarının kontrolündeki bölgelerde, başka ülkelerde iyi iş imkanları olduğu söylentileri dolaşmaya başlamıştı.

Bana hikayesini anlatan bir Suriyeli “Bir arkadaşım ‘Tam sana göre çok güzel bir iş var, sadece Azerbaycan’daki kontrol noktalarında durulacak’ dedi” diyor.

Burada gerçek adıyla değil Kutaiba olarak anacağım bir diğer Suriyeli “Görevimizin sınırda barış gücü olarak devriye hizmeti yapmak olduğunu söylediler. Ayda 2 bin dolar teklif ediyorlardı! Gözümüze bir servet gibi göründü” diye anlatıyor.

Her ikisi de, Türkiye tarafından desteklenen ve Suriye Milli Ordusu şemsiyesi altında topanan Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı örgütler üzerinden bu işe başvurmuşlar.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55261530