Azerbaycan’da düzenlenen törende konuşan Erdoğan “desteğimiz sürecek” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’nde yaptığı konuşmada, İlham Aliyev’i övdü, “Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azadlık Meydanı’nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, “Karabağ’ı anavatan ile buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyorum. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur” dedi.

İlham Aliyev’e övgüler dizen Erdoğan, “Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev’in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir” diye konuştu.

“BATILI EMPERYALİSTLERİN GAZ VERMESİYLE BİR YERE VARILMAYACAĞI GÖRÜLMELİ”

Türkiye’nin, Azerbaycan’a yürüttüğü savaşta her süreçte destek verdiğini söyleyen “Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir. 30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük” diye konuştu.

Konuşmasında Ermenistan’a da mesaj veren Erdoğan, “Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Törene katıldığı için Erdoğan’a teşekkür eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, “Vatan muharebesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk saatlerde Azerbaycan’ın haklı davasına destek verdi” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi