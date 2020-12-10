Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya’nın arabuluculuğu ile esir takası başladı

Ermenistan hükümetine bağlı olarak faaliyet gösteren Birleşik Enformasyon Merkezi, Azerbaycan’ın Rusya’nın arabuluculuğu ile Erivan’a ilk üç Ermeni esiri teslim ettiğini bildirdi.

Merkezin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Rusya’nın arabuluculuğuyla Erivan’a üç Ermeni esiri teslim ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan’ın ofisinden üç Ermeni esirin Rus tarafının arabuluculuğuyla Ermeni tarafına teslim edildiği bildiriliyor” denildi.

Takas prosedürü ile ilgili ayrıntılara yer verilmeyen açıklamada ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan’ın yıl sonuna kadar Moskova’nın arabuluculuğunda devlet sınırının belirlenmesi için müzakerelere başlamaya hazır oldukları ifade edildi.

Dağlık Karabağ’da çatışmayı sona erdiren anlaşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 27 Eylül’de gerilimin tırmanmasıyla Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmaların 10 Kasım itibarıyla durması için bir anlaşma imzalamıştı. Tarafların ortak bildirisine göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

Tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.

Sputnik Türkiye