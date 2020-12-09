Türkiye’nin mihenk taşı – Ermenistan Kamu Radyosu

Meğri üzerinden Nahçıvan’a gidecek olan karayolu Türkiye için bir mihenk taşıdır

Türkolog ve Yerevan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Ruben Melkonyan’a göre, Meğri üzerinden Nahçıvan’a giden bir yol olması konusu, bugün Türkiye için bir mihenk taşıdır.

“Mevcut Durumda Entelektüelin Rolü” girişimi çerçevesinde düzenlenen toplantıda Melkonyan, Doğu Bilimleri öğrencilerinin dahi, bunun Turanizm programının en önemli, en çok arzu edilen noktası olduğunu kanıtlayabileceklerini vurguladı.

“Türkiye’yi en arzu ettikleri şekilde Nahçıvan’a, Nahçıvan’dan da Azerbaycan’a karadan bağlamaya çalışıyorlar.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları ağırlıklı olarak Meğri meselesine, yolun ne şekilde olması gerektiği, nasıl işletilmesi gerektiği üzerinde odaklanıyor”,- diyen Melkonyan, Türkiye’nin Ermenistan ile sınırını açabileceğini ilan edebileceğini, bunun ise, buna hazır olmadığımızdan dolayı, bir tehdit olacağını belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu