Türk İşgali ve Kiralık Teröristleri Ebu Rasin Nahiyesini ve Abbuş Köyünü Bombaladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HASEKE – İşgalci Türk güçleri ve kiralık teröristleri sivilleri zorla tehcir etmeye yönelik politikasının çerçevesindeki uygulamalarına devam ederek Ebu Rasin Nahiyesinin civardaki bölgeleri ve Abbuş Köyünü bombardımanla hedef aldı.

Yerel kaynaklar SANA muhabirine yaptıkları açıklamada; işgalci Türk güçlerinin ve kiralık teröristlerin Haseke kırsalının kuzeybatısındaki Ebu Rasi Nahiyesinin civarı ve Abbuş Köyünü havan atışı ile hedef aldıklarını belirtti.

Kaynaklar; bombalamanın halkın mülklerine maddi zarar verdiğini ve aralarında panik ve korku durumuna yol açtığını belirtti.

Çeviri: P.M.

SANA