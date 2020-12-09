Sınır çizimi – Ermenistan Kamu Radyosu

Cumhurbaşkanı, Vladimir Putin’e Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesi konusunda bir mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan mektubunda, Dağlık Karabağ’da kan dökülmesinin durdurulmasına ve yeni can kayıplarının ve trajedilerin önlenmesine yardımcı olan ateşkesin sağlanması konusundaki çabalarından dolayı Rusya Devlet Başkanı’na bir kez daha teşekkür etti.

Aynı zamanda, Ermenistan Cumhurbaşkanı, sınır sorunu ile ilgili olarak, taraflar arasında yeni anlaşmazlıklar çıkma tehlikesi olduğunu üzüntüyle kaydetti.

Konunun istisnai önemi ve aciliyeti göz önüne alan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Rusya Devlet Başkanı’ndan, gerilimleri ve olumsuz gelişmeleri önlemek için Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır belirleme sürecinin tamamlanmasına yardımcı olmasını istedi.

Ermenistan Kamu Radyosu