Şeffaflık Ödülleri TTB, Yavaş ve Özgür’e

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 2020 Şeffaflık Ödülleri’ni açıkladı. Bu yılki ödülün sahipleri Türk Tabipleri Birliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve gazeteci Bahadır Özgür oldu.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Şubesi (Transparency Int’lTR), 2020 yılı şeffaflık ödüllerini 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde açıkladı.

2020 Şeffaflık Ödülü’ne kurumsal alanda Türk Tabipleri Birliği (TTB), medya alanında gazeteci Bahadır Özgür layık görüldü. 2020 Şeffaflık Özel Ödülü ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verildi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E. Oya Özarslan, şeffaflık ödüllerini şöyle değerlendirdi:

“Şeffaflık ödülleri, insanlık için kara bir yılda hepimize umut veriyor. Daha iyi ve temiz bir dünya yaratılması konusunda önemli çalışmalar yapan, yolsuzlukla mücadeleyi yüksek sesle dile getiren kişi, kurum ve gazetecilere minnettarız. 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, topluma örnek olan herkes, bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.”

Türk Tabipleri Birliği

Dernek, TTB’ye verilen ödülle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Küresel salgın, şeffaflığın yaşamsal önemini çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Süreç yalnızca salgın verilerinin değil, karar alma süreçlerinin de şeffaf olmasının toplum adına ne kadar büyük bir kazanım olduğunu göstermiştir.

“Türk Tabipleri Birliği sahada halk sağlığı, kamuoyu önünde de şeffaflık ve veriye dayalı katılımcı karar alma mekanizmaları için gurur verici bir mücadele yürüterek sivil toplum örgütlerinin demokrasi adına ne kadar vazgeçilmez olduğunu tekrar göstermiştir. Kurumsal kategoride 2020 Şeffaflık Ödülünü Türk Tabipleri Birliği’ne sunuyor ve tüm sağlık çalışanları ile birlikte bir kez daha şeffaflık talep ediyoruz.”

Ankara Belediye Başkanı Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verilen Şeffaflık Özel Ödülü’nün açıklamasında ise şöyle denildi:

“Mansur Yavaş, şeffaflığın sağladığı sosyal hesap verebilirlik ve erişilebilir karar alma anlayışı ile örnek bir yönetim sergilemektedir. Başkentin yönetiminde şeffaflığın ve katılımcılığın evrensel ölçütlerde uygulanıyor olması, yereldeki güçlü demokrasi deneyimini yeni kuşaklara aktarmakta ve yurttaşların, kamu kurumlarına ve idari süreçlere güvenini yeşertmektedir.”

Gazeteci Bahadır Özgür

Medya alanında ödüle layık görülen gazeteci Bahadır Özgür’ün, araştırmacı gazetecilik geleneğini her şeye karşı sürdürdüğünü, kayırmacı ilişkileri ve yolsuzluğun belirlediği güç ağlarını kurumsal düzeyde irdeleyen ve kamu kaynaklarının özel çıkarlara nasıl sunulduğunu somut bir şekilde ortaya koyan değerli çalışmaları olduğunu belirten Uluslararası Şeffaflık Derneği, “Özgür, yolsuzluktan beslenen eşitsizliği görünür kılmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun da konuşmacı olarak katılacağı VI. Şeffaflık Ödül Töreni 15 Aralık’ta online olarak gerçekleşecek. Kayıt için info@seffaflik.org adresine yazabilirsiniz.

💻 Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun da konuşmacı olarak katılacağı VI. Şeffaflık Ödül Töreni 15 Aralık'ta online olarak gerçekleşecek. Kayıt için ➡️ info@seffaflik.org pic.twitter.com/9OZQjiGskx — Transparency Int'lTR (@TransparencyTR) December 9, 2020

Şeffaflık Ödülleri, yolsuzluğa karşı mücadeleye dair çalışmaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik gibi iyi yönetişim ilkelerinin yaygınlaştırılması için bireysel ya da kurumsal eylem ve girişimleri desteklemek amacıyla 2015 yılından bu yana Kurumsal, Yurttaş/Sivil Girişim, Gençlik ve Medya alanlarında veriliyor.

(SO)

bianet