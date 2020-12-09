Kilikya Ermeni Katolikosu ile Tüm Ermeniler Katolikosu’ndan Başbakan Paşinyan’a istifa çağrısı

Lübnan’da oturan Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram ve Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a istifa etmeye çağırdılar.

Ermeni halkının derin bir endişe içinde olduğunu ve yenilgiye uğrayanın psikolojisiyle belirsizlik, ümitsizlik yaşadığını ifade ederek 1. Aram cesur bir şekilde mücadele ettiğine rağmen Ermeni halkının Karabağ’ın büyük kısmını kaybettiğini dile getirdi.

Bu durumda halkın birlik ve beraberliğini önemseyerek Kilikya Ermeni Katolikosu Başbakan Nikol Paşinyan’ın bir an önce istifa etmesi gerektiğini savundu.

Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde meydana gelen endişe verici gelişmeler öncesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştük. Ülkenin karşı karşıya kaldığı iç gerilimler, ciddi dış ve iç zorluklar ve halkın Başbakan’a olan güven eksikliği göz önüne alındığında, onu pederane bir şekilde , kamu hayatındaki şokları, olası çatışmaları ve trajik sonuçları önlemek için Başbakan olarak istifa etmeye çağırdık.”

ERMENİ HABER AJANSI