İran, Karabağ sorununun daimi çözümünün görüşmelerle yapılmasına vurgu yaptı

Zarif görüşmede ateşkes, barış anlaşması ve Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, sorunların daimi çözümünün görüşmelerle yapılacağını söyledi.

Bayramov da İran’ın Karabağ krizinde sergilediği ilkesel politikaya ve İran’ın işgalin sona ermesi için verdiği desteğe teşekkür etti ve İran’ın Karabağ politikasının dengeli politika olduğunu belirtti.

İki dışişleri bakanı görüşmede, ikili ilişkilerin derinleşmesi ve gelişmesi, iki ülkenin uluslararası kurumlarda işbirliği, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarı, sınır işbirliği, mevcut projeler, Kuzey-Güney ve Batı-Doğu koridorları ve iki ülke ekonomik ortak komisyonunun düzenlenmesi hakkında fikir alış verişinde bulundular.

İki bakan ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleleri de masaya yatırdılar.

IRNA