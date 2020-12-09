Cumhuriyetçi Hekimler, The Lancet’teki yalanlara tek tek yanıt verdi: Makaleyi geri çekin!

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Hekimler dergiye verdikleri yanıtta, politikanın bir ulus, bilimin ise insanlık için olduğunu hatırlattı. Politik çıkarlara hizmet eden, Türkiye ve Azerbaycan’ı suçlayan makalenin insanlığın çıkarına olmadığını vurgulayan hekimler, The Lancet’i itibarına yakışır şekilde davranmaya çağırdı.

Türk hekimler, Türkiye ve Azerbaycan’ı yalanlara dayanarak suçlayan yazı nedeniyle tıp alanının tanınmış dergilerinden The Lancet’e tepkili. Cumhuriyetçi Hekimler grubu, “Kovid-19 günlerinde savaş” başlıklı yazıya karşılık bir yanıt kaleme aldı ve dergiye gönderdi.

Yanıtta yazıdaki ‘salgın döneminde ortaya çıkan Azerbaycan-Ermenistan savaşının çok sayıda sağlık sorununa yol açtığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin savaşa müdahil olması ile durumun karmaşıklaştığı, savaşın ve salgının Ermenistan’da çok fazla zayiata yol açtığı’ iddialarına tek tek karşılık verildi.

Cumhuriyetçi Hekimler’in dergiye Türkçe ve İngilizce olarak ulaştırdığı yanıtta “Son sayınızda çıkan makaleyi büyük bir hayal kırıklığı ile okuduk” denildi. Kovid-19 salgını maskesi kullanılarak belirli bir ülkenin lehinde kamuoyu oluşturmak amacı güden bir makale yayınlandığını belirten hekimler burada doğruymuş gibi öne sürülen ifadelerin gerçeklerle de uluslararası hukukla da bağdaşmadığını söyledi.

‘KARADAĞ AYRI DEVLET DEĞİL’

Yanıtta iddialar tek tek irdelelendi:

1) Dağlık Karabağ bölgesinin 1991’den bu yana de facto bağımsız bir devlet olduğu iddiası doğru değildir. Dağlık Karabağ 1991’den bu yana Ermenistan tarafından işgal altındadır ve bu durum BM tarafından da böyle tanımlanmaktadır.

2) 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a karşı bir savaş başlattığı doğru değildir. Savaşı başlatan Ermenistan Devleti’dir. Azerbaycan Cumhuriyeti kendini savunmuş ve Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını işgalden kurtarmıştır.

AZERBAYCANLI SİVİLLER KATLEDİLDİ

3) Eğer sivil halkın zarar görmesinden bahsedilecekse, bu konuda Azerbaycan sınırları içinde bulunan Gence, Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırılar düzenleyip bir çok sivil kaybına neden olan Ermenistan bu konuda söz söyleme hakkına sahip değildir.

4) Bölgedeki durum nedeni ile 150 bin kişinin yerlerinden olduğundan bahsedilmektedir. 1991 yılındaki işgal nedeni ile 800 bin Azerbaycan Türkü evlerini terketmiş, göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu gerçeği gizleyerek Ermenistan tarafını mağdur göstermek yalanla eşdeğerdir.

5) Yazarlar, meslektaşlarına bölgedeki ‘saldırganlığın’ durdurulması için kendi hükümetlerine baskı yapmalarını salıklamaktadır. Bölgede, ‘saldırganlığın’ asıl sahibi Ermenistan’ın yenilgisiyle barış hakim olmuş, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayla Dağlık Karabağ bölgesi ait olduğu Azerbaycan Cumhuriyeti’ne geri dönmüştür. 27 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan makalenin son paragrafındaki bu istek hem haksızdır, hem de güncel değildir.

‘İÇİNDE BİLİMSEL VERİ YOK’

Makalenin bilimsel bir niteliği olmadığı vurgulanan yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

“Makalede atıfta bulunulan kaynakların hiçbiri uluslararası hakemli bilimsel dergi değil, nesnelliği sorgulanacak uluslararası medya kuruluşlarıdır. Makalede hiçbir bilimsel veri sunulmamış, istatistik incelemesi yapılmamış ancak makale sonunda doğru olmayan gerekçelerle bölgedeki Kovid-19 salgınının kötüleşmesini engellemek amacı ile savaşın durdurulması çağrısı yapılmıştır. Ermenistan’ın savaşı başlattığı 27 Eylül 2020 tarihinde Kovid-19 salgını devam etmekteydi. Bunu bile bile savaşı başlatan tarafın şimdi de savaş nedeni ile salgının ilerleyeceğinden korkmasını anlamak mümkün değildir.”

‘İTİBARINIZA YAKIŞIR DAVRANIN’

Makalenin yayından kaldırılması istenen yanıt şöyle devam etti:

“The Lancet bilim dünyasındaki saygınlığı tartışılmayacak bir dergidir. Bu saygınlığını da kuruluşundan bu yana bilimin hizmetinden ayrılmamasına borçludur. Politika belirli bir ulusun ya da bir coğrafi bölgedeki halkın çıkarlarını gözetmek için yapılır ve özünde çıkar çatışması vardır. Bundan farklı olarak bilim insanlık içindir ve tüm insanlığa aittir ve çıkar çatışmalarının olduğu bir alan değildir. Tüm bilim dünyası insanlığın ortak çıkarı için beraberce çalışır. Bu çalışmaların sonuçlarının insanlıkla paylaşıldığı ortamlarda politik çıkarlara hizmet edecek yayınlar yapmak ilgili ortamın saygınlığına zarar verdiği gibi insanlığın çıkarına da hizmet etmez. Editörlüğünü yaptığınız derginin, bilime saygıdan ayrılmamak adına ve mevcut itibarına yakışacak şekilde davranarak söz konusu makaleyi geri çekmesini ve bu konuda derginizde bir erratum yayınlamanızı talep ediyoruz.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/cumhuriyetci-hekimler-the-lancet-teki-yalanlara-tek-tek-yanit-verdi-makaleyi-geri-cekin-225408