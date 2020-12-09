Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Azerbaycan’daki zafer töreni için Bakü’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere başkent Bakü’ye gelen Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı. Milliyet Gazetesi