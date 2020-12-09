Altını üstüne getirecekler

UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde olan Kapadokya’nın en önemli tarihi ve turistik bölgelerinden biri olan Nevşehir, Avanos’un Özkonak Kasabası, altın arama çalışmaları nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

Bölgedeki en eski Hıristiyanlık eğitim merkezi olan Belha Manastırı ve Kapadokya’nın önemli yeraltı şehirlerinden birine sahip Özkonak’ta yıllar önce diktikleri ağaçların sökülmesine, doğa katliamına isyan eden kasabalılar, “Külçe külçe altın çıkarılsa bile Kapadokya’nın güzelliğinden önemli mi? Toprağın üstü altından değerlidir… Yok edilen tarih, yok edilen doğa bir daha geri gelmeyecek. Altın arama izni vereceklerine, çok önemli bir kültür mirası olan Belha Manastırı’nı turizme kazandırsalar, tarımı kalkındırıp, bilimsel destek verseler daha uzun vadeli kazanç sağlanır” dediler.

TURİZME BALTA VURACAK

Kasabanın yanında yükselen Ziraat Dağı’nda Kanadalı Centerra Gold maden şirketi, altın arama çalışmalarına başladı. Özkonaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Göçek, “Bin bir çabayla ağaçlandırdığımız ve orman arazisi ilan ettirdiğimiz bölgede ağaçları kestiler. Maden arama girişimi doğaya vurduğu gibi turizme de balta vuracak” dedi.

Kasabalılar da CİMER’e başvurarak altın arama çalışmalarının bir an önce durdurulmasını istedi. Özkonak Sevdalıları Platformu üyeleri de ‘Özkonak’ta Doğa Katliamına Dur Diyelim’ ismiyle kampanya başlattı.

Hürriyet Gazetesi