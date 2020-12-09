AİHM’den Ermeni esirler için acil işlem kararı

Ermenistan medyasında yer alan haberlere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 23 Ermeni savaş esiri hakkında acil işlem yapmaya karar verdi

İnsan hakları aktivisti Artak Zeynalyan ve avukat Siranuş Sahakyan’ın bildirdiğine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 27 Eylül’de başlayan savaş sonucunda Azeri ordusunca esir alınan 23 asker için acil tedbir kararı aldı.

Zeynelyan ve Sahakyan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başvurularımızı onadı ve 23 kişiye acil tedbirler uygulamaya karar verdi” dedi

Yapılan açıklamaya göre Mahkeme Azerbaycan hükümetinden tutuklulukların konumları, tutukluluk koşulları ve tıbbi bakımı hakkında belgelenmiş bilgi talep etti.

Mahkeme, gerekli bilgileri sağlamak için sırasıyla 07.12.2020, 09.12.2020, 10.12.2020, 11.12.2020, 14.12.2020 tarihlerini belirledi.

Zeynelyan ve Sahakyan,” Azerbaycan Hükümeti, önceki davalarda Avrupa Mahkemesi tarafından ortaya atılan sorulara eksik cevap vermiş, özellikle Ermeni savaş esirlerinin nerede ve hangi koşullarda tutulduğuna dair yeterll cevap vermemiş, bunları yakın gelecekte sunacağını belirtmiştir” dedi.

Agos