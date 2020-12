«Պիտի ապրեի երկրում, որտեղ ինձ հարազատ ու հանգիստ էի զգում»․ Մայք Մարտիկյանի պատմությունը

Մայք Մարտիկյանին Լիբանանից Հայաստան առաջին անգամ բերել է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը։ Երկրորդ անգամ եկել է ամուսնանալու նպատակով, կնոջ հետ մեկնել Լիբանան՝ Հայաստան վերադառնալու մտքով։ Մայքը և կինը հիշում են, որ դեռ Հայաստան չեկած՝ ուսումնասիրում էին տեղի շուկան՝ հասկանալու, թե ինչով կարող են զբաղվել այստեղ, ինչպես պետք է կերտեն իրենց ու որդու ապագան։ Այսօր Մայքը, որը Լիբանանում պայմանագրային զինծառայող էր ու զբաղվում էր խառը մարտարվեստով, Կոտայքում սկսել է վառելանյութի արտադրություն։

Lebanese-Armenian Mike Martikanian has returned to his ancestral roots and established a business in the region of Kotayk. CivilNet’s team visited Mike to discuss his journey and vision for the future.

CIVILNET