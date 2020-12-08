Yıkılan Rexx Sineması’nın yerine otopark yapılacak

Kadıköy’ün simge sinemalarından olan 59 yıllık Rexx Sineması yıkılıp yerine otopark yapılacak

Kadıköy’ün simge sinemalarından olan 59 yıllık Rexx Sineması yıkılıyor. Bahariye Caddesi’nin buluşma noktası olarak bilinen ve yerli yabancı binlerce filme, festivallere ev sahipliği yapan sinemanın etrafı metal saclarla kapatıldı, inşaat çalışmaları başladı. Rum Ortodoks Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kostandin Kiracopulu, Kadıköy Gazetesi’ne verdiği demeçte Rexx’in binasının geleceği ile ilgili “Sinemadan çok kültür merkezine benzeyen bir kompleks yapmayı düşünüyoruz. İçinde otopark ve çok amaçlı salonlar olacak. Böyle bir projemiz var” demişti. Binanın önüne metal sacların yerleştirilmesinin ardından Rexx Sineması’nın önünden geçen Kadıköylüler büyük hüzün yaşadı. Görüntüyü sosyal medyadan paylaşan sinemaseverler Rexx’le ilgili anılarını paylaştı.

Ne olmuştu?

Rexx Sineması’nın 30 yıllık işletmecisi Viron Anas, mart ayında kira bedelinin yüksek olduğunu belirterek masrafları karşılayamadığı için sinemayı kapatmaya karar vermişti. Mal sahibi Rum Ortodoks Vakfı ise üç senedir kira zammı yapmadıklarını ancak binanın depreme dayanıksız olduğunu söyleyerek Rexx Sineması’nın yıkılarak yeniden yapılacağını doğrulamıştı.

İSTANBUL

Yeni Yaşam Gazetesi