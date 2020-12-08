Katolikos II. Karekin’den Paşinyan’a istifa çağrısı

Tüm Dünya Ermenileri Ruhani Önderi Katolikos II. Karekin Başbakan Paşinyan’a istifa çağrısında bulundu ve ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

Bir mesaj yayınlayan II. Karekin “Kutsal Resuli kilisemizin Yüksek Din Konseyi üyeleriyle ağırlaşan durumu tartıştık. Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi Başkanı, çeşitli siyasi ve ulusal kuruluşların temsilcileriyle de görüşmelerimiz oldu. Genel kanı, bu hayati durumun, çözümünü, yalnızca anayasal yollarla, ulusal dayanışma ve sağduyu koşullarında bulması gerektiğidir ”dedi.

II. Karekin şöyle devam etti: “Ülkemizde meydana gelen endişe verici gelişmeler öncesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştük. Ülkenin karşı karşıya kaldığı iç gerilimler, ciddi dış ve iç zorluklar ve halkın Başbakan’a olan güven eksikliği göz önüne alındığında, onu pederane bir şekilde , kamu hayatındaki şokları, olası çatışmaları ve trajik sonuçları önlemek için Başbakan olarak istifa etmeye çağırdık. ”

Katolikos II Karekin “Bu bağlamda, Ulusal Meclisi, memleketimiz için bu kritik anda sorumlu davranmaya, halkın taleplerini dinlemeye, siyasi güçlerle istişare içinde yeni bir Başbakan seçmeye ve geçici hükümeti kurmaya çağırıyorum” dedi ve şöyle devam etti: “Halkımızın karşı karşıya olduğu sorunları ancak halkımızın güvenini kazanmış profesyonel insanlardan oluşan bir hükümet çözebilir, ulusal dayanışmayı ve birliği yeniden sağlayabilir, tartışılmaz bir gereklilik olan erken parlamento seçimlerini düzenleyebilir”.

II. Karekin mesajında siyasi güçleri ve halkı şiddeti kışkırtan ve nefret eken söz ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Başbakan Paşinyan Karabağ savaşı sonrası 10 Kasım’da Rusya ve Azerbaycan ile yaptığı ateşkes anlaşması nedeniyle ülkedeki muhalefet tarafından eleştiriliyor. Anlaşma sonucunda Ermenistan Karabağ’daki kontrolü altında tuttuğu bazı bölgeleri Azerbaycan’a iade etti.

Armen Sarkisyan, Serj Sarkisyan ile buluştu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı ve Paşinyan’dan önceki lideri Serj Sarkisyan ile bir araya geldi. Sarkisyan’ın Ofisi, görüşme hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ve ülkedeki durumun tartışıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Sarkisyan geçtiğimiz hafta bir kez daha Paşinyan’a istifa çağrısında bulunmuş, Serj Sarkisyan da Paşinyan’ı sert sözlerle eleştirmişti.

Daha önce ülkeyi iki dönem cumhurbaşkanı olarak yöneten Serj Sarkisyan sistem değişikliğine giderek Başbakanlık sistemine geçilmesini sağlamış, bir kez de Başbakan olarak yönetime aday olmuştu. Ancak halkın hoşnutsuzluğu ve Nikol Paşinyan’ın başlattığı hareket sonucunda 2018 yılında istifa etmek ve yönetimi Paşinyan’a devretmek zorunda kalmıştı.

Agos