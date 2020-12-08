İzmir’e yeni Latin Katolik Başepiskoposu

HYETERT – 2 yıl önce yaş haddinden dolayı emekliliğini isteyen İzmir Latin Katolik Başepiskoposu ve Metropoliti Mgr. Lorenzo Piretto O.P.’nun istifasını Papa Hazretleri bugün kabul ettiğini duyurdu. Yerine, Büyükdere Katolik Kilisesi Başrahibi Peder Martin Kmetec’i atadığını ilan etti.

Martin Kmetec O.F.M. Conv., 1956 yılında Slovenya’da doğmuş olup teoloji doktorasına sahiptir. Geçmişte birkaç yıl İzmir Karşıyaka Sainte Helene Katolik Kilisesinde rahip olarak hizmet etmiştir. Slovence’nin yanısıra İtalyanca, Fransızca ve Türkçe bilmektedir. 1977 yılında ilk ruhbanlık yemini yapmış, 1983 yılından beri pederdir.