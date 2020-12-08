Göstericiler Erivan’da bir dizi caddeyi kapatmaya çalışıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Göstericiler Erivan’da bir dizi caddeyi kapatmaya çalışıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasını talep eden göstericiler, Erivan’da bir dizi sokağı kapatmaya çalışıyor. Göstericiler trafiği felç etmek için Abovyan-Moskovyan caddesini kapatmaya çalışıyor.

Göstericiler ayrıca “Kamaz” kamyonlarıyla Myasnikyan Caddesi’ni de kapattı. Polis, trafiği düzenlemek için önlemler alıyor. Ermeni Devrimci Federasyonu üyesi Geğam Manukyan, Maştots Caddesi’ndeki protesto mitinginde gözaltına alındı.

“Vatan Kurtuluş Hareketi”, Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan’ın istifasını talep eden sivil itaatsizlik protestoları başlattı. İtaatsizlik eylemleri bugün 17.00’ye kadar devam etti.

Ermenistan Kamu Radyosu