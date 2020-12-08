Ermenistan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen muhaliflerden ‘sivil itaatsizlik’ çağrısı

Azerbaycan ile imzalanan ve yenilgi olarak görülen Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra Ermenistan’da sular durulmuyor.

Muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan’ın salı günü saat 12:00’ye kadar istifa etmemesi halinde, ülke genelinde “sivil itaatsizlik” çağrısında bulunacaklarını açıkladı.

Bugün başkent Erivan merkezindeki sokakları kapatan eylemciler Ermeni lidere karşı, “Paşinyan’sız Ermenista”, “Hain Paşinyan gitmeli, “Paşinyan topraklarımızı sattı” sloganları attı.

Ermeni Apostolik Kilisesi de muhalefetin istifası çağrısına katıldı. Tüm Ermenilerin Katolikosu Yüksek Patrik 2. Karekin, Paşinyan’ın istifasının, kamu yaşamındaki düzensizliği, olası çatışmaları ve trajik sonuçları önleyeceğini ifade etti.

Salı günü erken saatlerde, Taşnak (Ermeni Devrimci Birlik Partisi) temsilcisi İşkhan Sagatilian, muhalefetin Paşinyan’a görevinden istifa etmesi için tanınan sürenin dolmasıyla bu öğleden sonra 17 muhalefet partisinin protesto gösterilerine başlayacağını duyurmuştu.

Paşinyan istifa taleplerini reddediyor

Paşinyan, imzaladığı barış anlaşmasının, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin tümünü ele geçirmesini engelleyen ‘acı verici ama gerekli bir adım’ olduğunu savunarak istifa çağrılarını reddetti.

Mevcut siyasi krizde, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, erken parlamento seçimlerine kadar ülkedeki işleri yönetecek bir ulusal mutabakat hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ’da iki taraftan binlerce kişinin öldüğü altı hafta süren savaşın ardından 9 Kasım’da Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya tarafından bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ çevresinde işgal ettiği üç bölgeden çekilmesini öngörüyor.

Euronews