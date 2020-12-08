Ermenistan’da göstericiler yolları kapattı

Muhalefetin sivil itaatsizlik çağrısının ardından Ermenistan’da bazı göstericiler yolları kapatmaya başladı.

Karabağ Savaşı sonrası Rusya ve Azerbaycan ile yaptığı anlaşma nedeniyle eleştirilerin odağında olan Başbakan Paşinyan aleyhindeki gösteriler sürüyor.

Muhalefet partileri geçen hafta sonu yaptıkları açıklamlada Paşinyan’a istifa etmesi için bugün saat 12.00’ye kadar süre tanımış, istifa gelmeyince halkı sivil itaatsizlik eylemleri yapmaya çağırmıştı.

Çağrının ardından bazı göstericilerin başkent Yerevan’da bazı yolları ve kavşakları kapattığı görüldü. Göstericiler Başbakan Paşinyan’ın istifa etmesini talep ediyor. Gösteriler sırasında Taşnaksutyun partisinden Keğam Manukyan gözaltına alındı. Toplam gözaltına alınan kişi sayısı ise 34.

Öte yandan savaştan sonra kendilerinden haber alınamayan askerlerin yakınları da bugün Eçmiadzin kasabasında bir gösteri düzenledi.

49 gündür askerlerden haber alamadıklarını söyleyen göstericiler de Hükümet’e tepkili.

Agos