Ermenistan Dışişleri Bakanı Fransa yolcusu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, 8-9 Aralık tarihlerinde çalışma ziyareti için Fransa’ya gidecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ara Ayvazyan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean –Yves Le Drian ile bir araya gelecek.

Ziyaret kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı, Frankofoni Örgütü Genel Sekreteri Louise Mushikiwabo ile UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay ile de bir araya gelecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/08/Ermenistan-Ayvazyan-Fransa/199172