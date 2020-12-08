Ermeni ve Artsakh ombudsmanları Azerbaycan’daki nefret söylemi ve etnik Ermenilerin düşmanlığı hakkında yeni rapor yayınladı

Ermenistan ve Artsakh ombudsmanları, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin etnik işkence ve insanlık dışı muamelesinin temel nedenleri olarak Azerbaycan’daki etnik Ermenilere yönelik nefret söylemi ve düşmanlık üzerine yeni bir ortak rapor yayınladı. Arman Tatoyan bu konuda bilgi veriyor.

Özellikle not aldı.

“Yeni ortak raporumuz, ‘Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin etnik işkencesi ve insanlık dışı muamelesinin temel nedenleri olarak Azerbaycan’daki etnik Ermenilere yönelik nefret söylemi ve düşmanlıktır.’

Rapor, Azerbaycan’ın etnik temizlik ve soykırım politikasını terörist yöntemlerle doğruluyor. Rapor, Azerbaycan’ın bu savaş sırasında maruz kaldığı zulüm, işkence ve insanlık dışı muamelenin yıllarca süren düşmanca propaganda ve organize Ermeni karşıtı politikaların sonucu olduğunu kanıtlıyor.

Rapor ayrıca, Azerbaycan’da Ermeni karşıtlığının en üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere Azerbaycanlı yetkililer tarafından oluşturulan kapalı bir zincir içinde olduğunu, daha sonra neredeyse aynı ifadelerle yaygın olarak kullanıldığını ve diğer kültür, spor ve halk figürleri tarafından teşvik edildiğini ve halkın övgüsünü hak ettiğini, hedefi de çoğu zaman çocuklar oluyor.

Azerbaycanlı askerler, Ermenilere yönelik işkencenin sadece cezasız kalmayacağının, yetkililer ve halk tarafından takdir edileceğinin çok iyi bilincindedir.

Rapordan bir dizi alıntı yayınlandı. Uluslararası kuruluşlara gönderilecektir.

İşbirliği raporunu derledikleri için Angela Elibegova ve Samvel Martirosyan’a teşekkür ederiz.”

Ermenistan Kamu Radyosu