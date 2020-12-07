Yeni ekipteki iki isme dikkat

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Ali Çınar

Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray’da göreve başlamadan önce çalışacakları ekibi seçmeye devam ediyor. Biden’ın geçtiğimiz günlerde ekonomi ekibini tanıtmasının hemen ardından, Yardımcısı Harris de kendisiyle yakın çalışacak isimleri açıkladı. Bunlarda ikisi, bizler açısından dikkat çekti. Hatta Ermeni basınının bile Türkiye bağlantısı olan bu iki isim üzerinde durması, ne kadar rahatsız olduklarını ortaya koydu.

İlk isim, Kırklareli’nin Vize ilçesinden Özkan Sedat Kösoğlu’nun eşi Rohini Kösoğlu. Harris, Kösoğlu’nun İç Siyaset Danışmanı oldu. Bu isim ilk duyulduğunda soyadı dikkatimi çekmiş ve hemen bir araştırma yapmıştım. Eşinin, ABD’deki TransitScreen şirketinin mühendislerinden Özkan Sedat Kösoğlu’nun eşi olduğunu görünce kısa da bir tweet atmıştım. Açıkçası bu ismin, Türk-Amerikan ilişkilerine direkt etkisi olmasını beklemesem de, en azından Türkiye’ye gidip gelen, ülkemizle bağı olan birinin Beyaz Saray’da çalışacak olması bence önemli.

Diğer isim ise Türkiye’yi çok çok iyi tanıyan, Georgetown Üniversitesi’nde akademisyen olan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer diplomatlığı yapmış Nancy Eileen McEldowney… Kamala Harris, geçen ay Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili çalışmalar için Biden’ın “geçiş ekibi”ne katılan McEldowney’yi kendi ofisine Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığını açıkladı. McEldowney, 2005-2008 yılları arasında Türkiye’de ABD Büyükelçiliği’nde maslahatgüzar olarak görev almış, daha önce de 2001-2004 arası Azerbaycan’da aynı görevde bulunmuş biri. Dikkat çekici noktaysa, McEldowney’nin, 2007’de başkan George W. Bush’un Kongre’de sözde Ermeni soykırımı kararının çıkmaması gerektiğini söylediği dönemde ve 2009’da Türkiye-Ermenistan protokolünün hazırlıklarında etkin isimlerden biri olması.

Hatta McEldowney, Ağustos 2015’de, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş, görüşme yapmış… 2009’dan 2011’e kadar Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan McEldowney’nin, Ermenistan’da sicili çok iyi değil. Yani daha çok Türk tarafını tutan isim olarak biliniyor. Her ne kadar patronu Harris sözde Ermeni soykırımını tanısa da, McEldowney, Beyaz Saray içindeki denklemlerde ona bu konuda etki ederse şaşırmayın. Tabii ki Biden-Harris döneminde Türk-ABD ilişkilerinin ana konularından biri sözde Ermeni soykırımı olmayacak ama Türkiye’yi tanıyan isimlerin ekipte bulunması bence değerli.

S-400 gündemden düşmüyor, düşmeyecek…

S-400, Ankara-Washington ilişkilerinde gündemden düşmüyor. Zira bu konu, “Acaba Başkan Donald Trump giderayak yaptırımları onaylar mı?” tekrar ısındı. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda Kongre, Beyaz Saray’dan, Rusya’dan satın aldığı S-400’ler nedeniyle 30 gün içinde Türkiye’ye en az 5 yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Tasarının önümüzdeki hafta yasalaşması halinde, Trump yönetimi, Türkiye’ye yaptırım uygulamak zorunda olacak. Tasarının yasalaşması gecikirse, bu kez yaptırım, 20 Ocak’ta görevi resmen devralacak Biden’ın masasında olacak.

Açıkçası, Trump döneminde yaptırım olacağını zannetmiyorum. Zira Trump’ın savunma bütçesinde istemediği maddeler var. O nedenle, Trump, bütçeyi kendi döneminde imzalasa bile 30 günlük yaptırım süresini göremeyebilir. Şayet yeni Başkan’a kalırsa, Biden önce Türkiye ile tekrar konuşup iknaya çalışır, ikna edemezse, ki Türkiye bu konuda net, yaptırım düğmesine basar ancak çok ağır maddeler seçmez. Biden ve kurmayları, gelir gelmez Türk-ABD ilişkilerine krizle başlamayı arzu etmez!

Yaptırım ihtimalleri arasında, yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalatta banka desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi sağlanmaması, mali kurumlara FED ile doğrudan alışveriş izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması gibi unsurlar var.

ABD’ye doğum yapmak için gelmeyi düşünmeyin!

Geçen hafta Türkiye, ABD medyasında yasal olmayan kaçak doğum turizmi nedeniyle olumsuz bir şekilde yer aldı. New York merkezli bir Türk şebekesinin, 2017-2020 arasında Türkiye’den 100 hamile kadını getirip doğum yaptırarak, ABD’yi 2.1 milyon dolar zarara uğrattığı tespit edildi. Üyeleri tutuklanan şebekenin, gelen her hamile kadından en az 7 bin 500 dolar aldığı, bu işi “Bebeğim Amerika’da doğsun” adlı bir site yoluyla yaptıkları anlaşılmış. Yaklaşık 119 bebeğin ABD’de doğduğu ve ABD pasaportlarını alıp Türkiye’ye döndükleri tespit edilmiş. Bu yasal süreçte söz konusu bebeklerin ABD vatandaşlıklarının geri alınıp alınmayacağı belli değil.

Bu bilgiyi paylaşmanın nedeniyse, Türkiye’den ABD’ye gelerek doğum yapmak isteyenleri uyarmak. Siz siz olun, kesinlikle böyle bir yola başvurmayın. ABD’de doğum turizmi yasak ve kanunlar bu konuda daha da sertleşmiş durumda. New York’ta göçmenlik davalarına bakan avukatı Ayhan Öğmen, “Yabancıların ABD’de doğum yapmak için gelmeleri yasal bir durum değil. Dolayısıyla ‘doğum turizmi’ diye bir durum da söz konusu değil. Başkan Trump tarafından 24 Ocak 2020’de yürürlüğe giren yönetmelik, yabancıların çocuklarının Amerika’da doğumla vatandaşlık almasına karşı çıkmakta” dedi. Öğmen, “Bu yönetmeliğe göre, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Amerikan konsolosluklarına turist vizesi başvurusu yapacak kadınların hamileliği söz konusu ise veya hamile olup da Amerika’da doğum yapma gibi bir durumları olduğu düşünülürse, konsolosluk görevlileri bu kişilere ABD turist vizesi vermeme yoluna gidebilecek. Bu da ABD’ye doğum turizmi diye tabir edilen uygulamanın sona ereceği anlamına gelmekte” diye konuştu.

Öğmen, son olarak “Zaten geçmişte yapılan uygulamalara da baktığımızda; havaalanlarında görevliler, mevcut turist vizeleri ile Amerika’ya giriş yapmak isteyen aynı zamanda da doğum yapma durumu olan kişilerin vizelerini iptal edip ülkelerine geri gönderebiliyordu” hatırlatmasını yaptı.

ABD’DE GÖZDEN KAÇANLAR:

– Seçilmiş Başkan Joe Biden, ulusal düzeyde 100 günlük maske takma zorunluluğu düşündüğünü açıkladı,

– ABD’de Kovid-19 aşısının dağıtımı, 2 ayrı firma tarafından bu ay başlıyor. Aşı ücretsiz ve 3-4 ay içinde herkese ulaşması bekleniyor,

– Pandemi nedeniyle 908 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketi görüşmelerinde sona gelindi,

– ABD’de Dünya Türk Kahve Günü, Times Square’deki Nasdaq billboard’unda tanıtıldı.

– Başkan Donald Trump uzun zaman sonra Beyaz Saray’dan çıktı ve Georgia’da iki senato koltuğunu Cumhuriyetçilerin kazanması için miting yaptı,

– Başkan Trump’ın hukuk ekibinin seçimle ilgili yaptığı 50 itirazdan 46’sı reddedildi.

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/ali-cinar/yeni-ekipteki-iki-isme-dikkat-6373067