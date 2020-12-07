Uydu görüntüleri Azerbaycan tarafından Ermenilere karşı fosforlu silah kullandığını doğruladı

DFRLab Laboratuvarı uydu görüntüleri yayınlayıp Dağlık Karabağ’da Ermeni güçlerinin kontrolü altında bulunan ormanların büyük kısımının tam Ermenistan’ın Azerbaycan ordusu tarafından beyaz fosforlu silah kullanıldığına dair açıklamalarda bulunduğu dönemde yandığını doğruladı.

DFRLab merkezinin açıklamalarına göre ormanların toplu şekilde hedef alınması bir stratejidir ve çoğu zaman o bölgeden orduyu uzaklaştırmak veya çevreye büyük zarar vermek amacıyla yapılıyor.

Ekim ayın sonlarında Azerbaycan ordusu ilerledikçe karşısında ormanlık ve dağlı bölgeler çıkıyor. Bu durumda Ermeniler için onların ilerlemesini durdurmak daha kolay olacaktı. Ermeniler ormanları İHA’lardan korunmak için kullanıyordu. Böylece Azerbaycan güçleri ormanları yakmaya karar veriyor.

Açıklamada yer alan ifadelere göre orman yangınları farklı silahların kullanmasından da meydana gelebilirdi, fakat uydudan yapılan görüntüler özellikle beyaz fosforlu silahlardan bu yangınların ortaya çıktığını açık bir şekilde kanıtlıyorlar.

Ermeni tarafı Azerbaycan’ın beyaz fosforlu silah kullandığına dair açıklamaları Kasım ayın başında yapmış ve görüntüler paylaşmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI