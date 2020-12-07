Şehit Said Halim Paşa

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M. Latif SALİHOĞLU

GÜNÜN TARİHİ: 7 Aralık 1921

II. Meşrûtiyet döneminin en etkili Sadrâzamlarından Said Halim Paşa, 7 Aralık 1921’de Roma’da Ermeni asıllı bir terörist tarafından vurularak şehit edildi.

Ermeni komitacılar, kendilerince 1915’teki Tehcir’in intikamını almak için, bu tür terörist saldırıları defalarca gerçekleştirdi. Aynı intikam duygusu halen de canlı tutulmaya devam ediliyor.

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İttihad-Terakki iktidarı döneminin (1908-1918) en bilgili, en itidalli devlet ve hükümet adamlarının başında gelen Said Halim Paşa, meşhûr Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu olarak 1864’te Kahire’de doğdu.

Henüz küçük yaşta iken, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. İyi bir tahsil gördü. Ayrıca, gittiği İsviçre’de de siyasî ilimler sahasında yüksek tahsilini tamamladı. İstanbul’a döndüğünde (1888) Şûrâyı Devlet (Danıştay) üyeliğine tâyin edildi. Ardından “Rumeli Beylerbeyliği” pâyesine sahip oldu. 1900’de aleyhinde jurnaller verildiği için, Yeniköy’deki meşhûr yalısında arama yapıldı. Sakıncalı bir şey bulunmamasına rağmen, yine de baskı altında tutuldu.

Sonunda baskılara dayanamayıp kardeşiyle birlikte Mısır’a gitti.

1908’de II. Meşrûtiyetin ilânı üzerine İstanbul’a döndü. Bu kez Şûrâ-yı Devlet Reisi (1912) oldu. Bir sene sonra Hâriciye Nazırı ve Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesinden sonra da (1913) Sadrâzamlık makamına getirildi.

Sadrazamlık müddeti yaklaşık dört sene sürdü. Ancak, hiç rahat yüzü görmedi.

Asıl sebeb, peş peşe gelen savaşlardı: Birinci ve İkinci Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı. Bir diğer sebep ise, komitacı tabiatlı İttihatçıların bitmek bilmeyen baskı ve ihtirasları.

Başlangıçta Hariciye Nazırlığı’nı da deruhte eden Sadrazam Said Halim, 1915 yılına gelindiğinde ise, bakanlık vazifesini bıraktı. Hatta, başbakanlıktan da istifa etmek istedi. Ancak, bunun önüne geçildiği için vazifeye devam etti.

Bu zaman zarfında, Dahiliye Nazırlığı, yani İçişleri Bakanlığı görevini yürüten kişi ise, İttihatçıların en ihtiraslı adamı Talat Paşa’ydı. Hani o, Ermenilere yönelik “Tehcîr Kànunu”nu çıkartan ve uygulayan kişi…

Talat Paşa, bağlı bulunduğu Başbakana önemli hemen hiçbir konuda gereken bilgileri iletmiyor, yansıtmıyordu. Onu kukla gibi yönetmek istiyordu.

Said Halim Paşa, I. Dünya Harbi dahil birçok hayatî gelişmenin haberini bile başka kaynaklardan alıyordu. Sonunda, bu densizliklere dayanamadı ve Şubat 1917’de Sadrâzamlık görevinden kesin sûrette ayrıldı.

Dünya Harbini müteakiben başlayan İstanbul’un işgali günlerinde (10 Mart 1919), tutuklanarak tevkif edildi. 22 Mayıs’ta da İngilizler tarafından, diğer bazı siyasî mahkûmlarla birlikte Malta Adası’na sürgüne gönderildi. İki yıl kadar burada kaldı. 29 Nisan 1921’de serbest bırakıldı. Ancak, İstanbul’a gelmesi kabul edilmedi. Çaresiz, oradan İtalya’ya gitti. Roma’ya yerleştikten 6-7 ay kadar sonra da Ermeni tetikçiler tarafından katledildi.

Birçok eserin sahibi olup, mezarı Divanyolu üzerindeki Sultan II. Mahmud Türbesi’nin bahçesindedir.

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Said Halim Paşa, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca biliyordu. Kendisinin çokça önem verdiği tefekkür ağırlıklı birçok eseri var. Bir kısmının ismi şöyle: İslâmlaşmak ve Taassub, Mukallidliklerimiz, İnhitât-i İslâm, Buhrân-ı Siyâsimiz, Meşrûtiyet, Buhrân-ı İctimâîmiz, Buhran-ı Fikrimiz.

https://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/sehit-said-halim-pasa_533059