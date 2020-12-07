Savcılık: Hrant Dink anmasına talimatla mı katıldın?

İstanbul’da 26 Kasım’da 19 kişinin gözaltına alındığı operasyonda savcılığın, ‘Hrant Dink anmasına katılmak için KCK’den mi talimat alıyorsunuz?’ diye sorduğu ortaya çıktı.

Rojda Oğuz

DUVAR- İstanbul’da 26 Kasım’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 19 kişiden 6’sı, altı günlük gözaltı süresinden sonra “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlardan biri olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven öncülüğünde başlayan açlık grevleriyle ilgili verdiği röportajlar suçlama konusu yapıldı.

‘SUÇ UNSURU BULAMAYINCA DİNK ANMASINI SORDULAR’

Altı gün boyunca müvekkillerine yönelik ciddi bir suçlama beklediklerini, Hrant Dink anmasının sorulmasına hayret ettiklerini belirten Avukat Veysi Eski, “Emniyete gelen bir ihbar mailine dayanarak telefonlar dinlenmiş, müvekkillerin günlük konuşmaları soru olarak sorulmuş. Bu konuşmalar kriminalize edilmeye çalışılmıştır. Yapılan telefon konuşmasında arkadan gelen seslerden müvekkilin Hrant’ın anmasına katıldığı anlaşıldığından ‘Hrant’ın anmasına talimatla mı katıldın?’ gibi bir soru sorulmuştur. Bu konuşmalardan bir suç unsuru olmadığını bildiklerinden böyle akıl almaz bir soru sormuşlardır” ifadelerini kullandı.

‘SOKAĞIN KRİMİNALİZE EDİLMESİNE ÖRNEK SORU’

“Burada emniyet safsata derecesinde akıl yürütmüştür” diyen Eski, her yıl yapılan Hrant Dink anmasına katılan müvekkillerinin KCK’li Cemil Bayık’ın yaptığı bir açıklamayla ilişkilendirilmesini sorunlu bulduğunu söyleyerek, “Sokağa dair her hareketin kriminalize edilmesine dair örnek bir soru ve soruşturma olmuştur” ifadelerini kullandı.

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