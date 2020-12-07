Patrikhane’den yoksullara yardım için destek çağrısı

Türkiye Ermenileri Patrikliği, yoksulluk sınırı altında yaşayan 400 aileye düzenli gıda desteği verilebilmesi için topluma yardım çağrısında bulundu ve banka hesap numaraları paylaştı.
Patrikhane’den yapılan açıklama şöyle:
“Cemaatimiz üyelerinin verdiği destekle TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ SOSYAL YARDIM KOMİSYONU (PSYK) eliyle, Pandemi döneminde binlerce yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
Yoksulluk sınırı altında yaşayan 400 aileye düzenli gıda desteği kapsamında erzak yardımı devam etmektedir.
Yardımın sürekliliğini sağlamak ve «Dualara cevap olabilmek için» TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ hesapları aracılığıyla katkı sunabilirsiniz.
Bağış açıklamasına «SOSYAL DESTEK» yazılması önemle rica edilir.”
TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ
TL HESABI IBANTR81 0006 4000 0011 0320 6373 86
TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ
USD HESABI IBANTR22 0006 4000 0021 0323 3693 81
TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ
EUR HESABI IBANTR97 0006 4000 0021 0323 3848 12
USD ve EUR hesapları için :
Türkiye İş Bankası, Kurtuluş Şb.SWIFT CODE : ISBKTRISXXX
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