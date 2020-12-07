Papa Irak’a gidiyor

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, 2021’in mart ayında Irak’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İlk defa bir papanın Irak’a gideceğinin belirtildiği Vatikan açıklamasında, papanın Bağdat, Erbil ve Musul da dahil olmak üzere 5 şehre gideceği belirtildi. Papa’nın Sözcüsü Matteo Bruni, “Papa’nın temaslarının detayları yakında paylaşılacak ve dün genelindeki sağlık sorunları sebebiyle değişim yaşanabilir” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un gelecek yıl mart ayında gerçekleştirmesi planlanan Irak ziyaretini “tarihi” olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Salih, Papa Franciscus’un Irak’a beklenen ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Salih, “Bu tarihi ziyaret, tüm bileşenleriyle Irak halkına destek mesajı, insanlığın birlik ve beraberliği, hoşgörü ve aşırıcılıkla mücadelenin vurgusu anlamına gelecek.” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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