Mkhitaryan, “Roma”nın en iyi futbolcusu – Ermenistan Kamu Radyosu

Henrikh Mkhitaryan, Kasım ayında “Roma”nın en iyi futbolcusu seçildi

Kasım ayında Roma adına 7 maçta forma giyen 30 yaşındaki Mkhitaryan, 6 gol attı ve 2 gol pası verdi.

“Roman” kulübünün basın servisinden aktarılan bilgiye göre, Ermenistan milli futbol takımının kaptanı, Roma orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, Roma’da Kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Kasım ayında Roma adına 7 maçta forma giyen 30 yaşındaki Mkhitaryan, 6 gol attı ve 2 gol pası verdi.

“Roma”nın en iyi oyuncusu, kulübün resmi internet sitesinde yapılan oylama ile taraftarlar tarafından seçildi.

Ermenistan Kamu Radyosu