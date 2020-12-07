Madam Niça ile Ada samimiyeti İstanbul’a geldi

Yörük sofraları, Levanten yemekleri, Sefarad Yahudileri mutfağı, Rum, Ermeni, Girit, Balkan yemekleri, Osmanlı yemekleri… Madam Niça, bu damak anılarının buluşmasına yer veriyor sofralarında. Madam Niça’nın 2006 yılında Bozcaada’da başlayan hikayesi şimdi İstanbul’da sürüyor.

Madam Niça, nefes kesen boğaz manzaralı bir terasta, İstanbul’un en güzel manzarası eşliğinde geleneksel lezzetlerin lokal malzemelerle buluştuğu bir mekan… Her biri özenle hazırlanan lezzetleri ile de oldukça iddialı. Duruşunu, tarzını, lezzetlerini İstanbul’da hayata geçiren Madam Niça, The Artisan İstanbul MGallery’nin terasında konumlanıyor.

Madam Niça’nın hikayesi 2016 yılında Bozcaada’da başlıyor. Bozcaada lezzetlerini doğadan aldığı ilhamla, bir ev sofrası sıcaklığında misafirlerine sunan Madam Niça, en iyi ürünü bulmaya ve yaşadığımız topraklardan geçmiş çeşitli yemek kültürlerinin en lezzetli reçetelerini araştırıp misafirlerini sofralarında ağırlamayı sürdürüyor. Mübadele ve göç sırasında yanlarında getirebildikleri tek şey, zihinlerinde kalan lezzetlerdi belki de… Yeni topraklarında buldukları malzemeler ile yeniden canlanmıştı…Yörük sofraları, Levanten yemekleri, Sefarad Yahudileri mutfağı, Rum, Ermeni, Girit, Balkan yemekleri, Osmanlı yemekleri… Madam Niça, bu damak anılarının buluşmasına yer veriyor sofralarında. Madam Niça şimdi bu lezzetleri İstanbul’a da taşıdı. Tabii pandemi tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalar sebebiyle şimdilik evlere paket servis hizmeti ve catering hizmeti veriyor.

Gerçek gıda, doğal mutfak

Madam Niça’nın sırrı, her şeyden önce tüm lezzetlerin ortaya çıkması için malzemelere saygı duymak. Madam Niça’da yer alan lezzetlerin en önemli yönü kuşkusuz taze ve doğal ürün kullanımından taviz verilmemesi ve mönünün gerektiğinde revize edilmesi. İstanbul’un konumunun, coğrafi ve kültürel özelliklerinin dikkate alınarak belirlendiği mönüde ise yok yok!

Madam Niça’nın kurucuları Saada Delen ve Oya Terzioğlu’nun en büyük tutkusu “Gerçek Gıda”yı, yörede, gerçek ve doğal olarak hazırlamak ve misafirleriyle buluşturmak. Ekmekten tutun da mayoneze kadar her ürünü kendi reçeteleriyle, büyük bir emekle hazırlıyorlar. Bu noktada; kadın kooperatiflerinin ve kadının ekonomideki gücünü destekleyerek, her üründe onların emeğini sunuyorlar. Erişteden salçaya, reçelden zeytinyağına kadar ve daha birçok doğal üründe Türkiye’deki kadın kooperatifleri ile el ele çalışan Madam Niça, kendi reçetelerini, kadınların gücü ve emeği ile birleştiriyor.

https://www.gastronomiturkey.com/haber/madam-nica-ile-ada-samimiyeti-istanbul-a-geldi-h11584