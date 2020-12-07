Fransa Sosyalist Partisi Karabağ’a heyet gönderiyor

Ermeni Yardımsever Genel Birliği ofisinin aktardığı bilgilere göre Fransa Sosyalist Partisi 6-9 Aralık tarihleri arasında Dağlık Karabağ’a heyet gönderecek.

Heyetin ziyaretiyle ilgili açıklamada yer alan ifadelere göre Fransa Sosyalista Partisi heyeti Ermeni halkına dayanışma ifadesi olarak bu savaştan dolayı ortaya çıkan acıyı paylaşmak ve çözümler bulabilmek için Dağlık Karabağ’a gelecek.

Fransa Sosyalist Parti’sinin ziyareti çerçevesinde Artsakh (Karabağ) ve Ermenistan yönetimiyle ve aynı zamanda Karabağ’da bulunan ve yerlerinden, evlerinden edinen Ermeni aileleriyle görüşmeler öngörülüyor.

17 Kasım tarihinde Fransa Sosyalist Partisi’nin Siyasi Bürosu AGİT Minsk Grubu Eşbaşkan ülkelerine çağrıda bulunarak Azerbaycan’ın işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçların incelenmesi için Birleşmiş Milletler’in Güvenlik Konseyi’ne başvurmalarını talep etti.

Fransa’dan Karabağ’a gelecek olan heyet içinde partinin önde gelen siyasetçileri ve yetkilileri yer alacak.

ERMENİ HABER AJANSI