Ermenistan, Türk askerlerin Karabağ’dan çekilmesini talep etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’dan askerlerini ve onlarla bağlı militanları çekmesi gerektiğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova’da görüşen Ayvazyan, görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Türkiye’nin Dağlık Karabağ’dan askerlerini ve onlarla bağlı militanları çekmesi gerektiğini söyledi.

Ayvazyan, “Türkiye, silahlı personelini ve ona bağlı terörist grupları Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinden ve tümüyle Güney Kafkasya’dan çekmeli. Henüz yabancı militanların geri çekilmelerine dair net bir sinyal yok” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Tarafların ortak bildirisine göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

Tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.

https://tr.sputniknews.com/asya/202012071043357146-ermenistan-turk-askerlerin-karabagdan-cekilmesini-talep-etti/