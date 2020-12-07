Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan Sergey Lavrov’u Yerevan’a davet etti

Çalışma ziyareti çerçevesinde 6-7 Aralık tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Yerevan’a davet etti.

7 Aralık tarihinde iki ülke dışişleri bakanları arasında gerşekleşen görüşmeden sonra gazetecilere konuşan Lavrov bu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sergey Lavrov’un sözlerine göre Ermenistan’ın yeni Dışişleri Bakanı’yla ilk görüşmesi çok faydalı oldu ve Ara Ayvazyan bir kez daha Rus mevkidaşını Ermenistan’a davet etti. Lavrov büyük memnuniyetle bu daveti kabul ettiğini belirtti.

Ziyaretin detayları daha sonra görüşülecek ve açıklanacak.

ERMENİ HABER AJANSI