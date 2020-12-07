Ermeniler zafer kazandı – Ermenistan Kamu Radyosu

Karabağ Savunma Ordusu askerleri büyük başarı gösterdi

Askeri Bilimler Doktoru, Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi, Veri Politikası Konuları Başkan Yardımcısı Konstantin Sivkov, Moskova-Erivan çevrimiçi video köprüsünde belirttiğine göre, Artsakh’taki çatışmaların doğrudan kontrolünde Türk subaylarının da görev aldığını ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanının bunu belirtmiş olduğundan dolayı kovulduğu unutmamak gerekir.

Batı kaynaklarından da benzer veriler elde edilmiştir.

Sivkov’a göre, silahlı kuvvetlerin başlangıçtaki durumunu dikkate almadan çatışmaların sonuçlarını değerlendirmek yanlıştır.

“Azerbaycan, savaştan önce niyetlendiği, Karabağ topraklarının tam kontrolü hedefine ulaşamadı.

Bu yüzden de, bu durumda Ermeni tarafının yenildiği fikrinde değilim.

Ermeniler zafer kazandı.

Kendini içinde bulduğu koşullarda, düşman kuvvetlerinin canavarca (altı kat) üstünlüğü karşısında, dünyadaki hiçbir ordu daha fazlasını başaramazdı.

Savunma savaşlarında, böyle bir güç dengesi şartlarında, bölgenin bir kısmını kaybetme pahasına bile, düşmanın gücünü kırmak büyük bir başarıdır.

Azerbaycan ordusunun, günde 1 km’lik ilerlemesi önemsizdir.

Artsakh topraklarında savaşan askerlere şan olsun.

Tamamen tarafsız konuşuyorum ve bu sözleri, kendisini aynı durumda bulan herhangi bir ordu için tekrarlayabilirim”,- dedi uzman.

“Arsenal Oteçestva” dergisinin yazı işleri müdürü Viktor Murakhovsky’ye göre, Artsakh’ın savunma sistemi yeterince etkili oluşturulmamış, Azeri ordusunun operasyonları önlenmemiş ve önceden tahmin edilmemiş ve fiili savunma harekâtı sırasında birçok husus ihmal edilmiştir.

Bu nedenle, savunmanın esas olarak Artsakh topraklarında vatanlarını savunan asker ve subayların kahramanca eylemleri tarafından gerçekleştirildiğini kabul etmekteyim”,- dedi Murakhovsky.

Ermenistan Kamu Radyosu