Canavarla iş tutan kendisi de yok olur

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Ekrem Şama

Bugün 07 Aralık. İttihatçı hükümetin sabık sadrazamı Sait Halim Paşa, 1921 yılında bugün suikasta uğradı ve hayatını kaybetti.

İttihat ve Terakki gizli cemiyeti II. Abdülhamit Han döneminin ikinci yarısında Selanik’te kuruldu.

Cemiyet mensupları çok sayıda terör olayına karıştılar. Cinayet, kundaklama, adam kaçırma, devlete isyan, askere isyan…

II. Abdülhamit Han’ın Filistin’de Siyonistlere toprak satışını yasaklamasından sonra, onu alaşağı etmek isteyen, ama bunu da maşa kullanıp gerçekleştirmeyi tercih eden Siyonistler, İttihat ve Terakki cemiyetini arkadan destekleyerek kolları sıvadılar. Gerek İngiltere’nin desteğini, gerek medyayı, gerekse fısıltı gazetelerini kullanarak kısa sürede bu terör örgütünü meşhur ettiler.

İttihatçılar eylemlerini gerçekleştirmek için bir takım teröristlerle iş birliği de yaptılar. Bilhassa Ermeni terör örgütleri bunların başında geliyordu. Ermeni örgütlerini bilhassa II. Abdülhamit Han’ı şehit etmeleri için ileri sürdüler. Beraber birçok eylemler yaptılar. 1905 yılında Ermenilere yaptırdıkları “Yıldız suikastı” bir iki dakikalık gecikme ile başarısız oldu. Öğrencilerimize halen “büyük şair” diye öğretilmekte olan ittihatçı Tevfik Fikret, bu bir iki dakikalık gecikmeyle hünkârın yara almadan kurtulmasına çok üzüldü. Teröristleri şanlı avcı diye vasıflandırarak yazdığı “Bir lahzai taahhur”, yani bir anlık gecikme isimli uzun şiirin bir beyti şöyledir:

Ey şanlı avcı, dâmını beyhude kurmadın,

Attın, fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın!

(Dâm, tuzak demektir.)

Enver, Talat, Cemal ve diğer İttihatçılar daha sonra aff-ı şahaneye mazhar oldular. 2. Meşrutiyet’in ilanı sürecinde İstanbul’a geldiler. 1909 yılında 31 Mart ihtilali ile II. Abdülhamit Han’ı tahttan indirdiler. Osmanlı Devlet-i Aliyye’nin yönetimine çöreklendiler. Kısa süre sonra kendi kucak açıp, büyütüp, besledikleri, beraber iş tuttukları Ermeni terör örgütleri kendi yönetimlerindeki devlete karşı harekete geçtiler. İstanbul’un göbeğinde, Adana’da, Van’da, Erzurum’da ve doğu bölgelerinde büyük terör olayları gerçekleştirdiler. Arkalarında ise Rusyavardı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı yurdu Ermeni terörünün işlediği cinayetlerle sarsılıyordu. Kaynaklara göre 2 milyon civarında Müslüman’ı öldürdüler. Elbette bu kaos ve katliam sürecinde bu tür cinayetler Ermenilere de yönelmiştir. Onlar kendilerinden olan ölü miktarını büyük ölçüde abartarak 1,5 milyon gibi bir sayı olarak dünyaya lanse ediyorlar.

İttihat ve Terakki hükümetleri terörü önlemek istedi ise de, Ermenilerin bölgeden uzaklaştırılmasından başka çare bulamadı. 1915 yılı Nisan ayından itibaren, yüzbinlerce Ermeni Doğu Anadolu’dan bugünkü Suriyetopraklarına zorunlu göçe tabi tutuldu. Bu tehcir esnasında elbette üzücü olaylar da olmuş olabilir. Bu tehcir kararını alan İttihat ve Terakki hükümetinde, Sadrazam Sait Halim Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Suriye Genel Valisi ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa ve Dâhiliye Nazırı da Talat Paşa idi.

Tarihin cilvesine bakınız ki, bu liderlerin hemen tamamı, yurt dışına kaçtıktan veya sürüldükten sonra, zamanında kendilerinin himaye edip işbirliği yaptıkları Ermeni terör çetesi elamanlarının suikast planlarına kurban gitmiştir.

İşte bugün vefat yıldönümü olan eski Sadrazam Sait Halim Paşa Roma’da, Arşavir Şıracıyan adlı bir Ermeni teröristinin attığı kurşunlarla hayatını kaybetti. İstanbul’da II. Mahmut Han türbesinin bahçesine defnedildi.

Eski Dâhiliye Nazırı ve sonra Sadrazam olan Talat Paşa, 15 Mart 1921 günü Berlin’de, Solomon Teliryan isimli Ermeni teröristi tarafından vuruldu. İstanbul’da Abide-i Hürriyet tepesinde medfundur.

Eski Bahriye Nazırı, Deniz Kuvvetleri Kumandanı ve Suriye Genel Valisi Cemal Paşa, 21 Temmuz 1922 tarihinde Tiflis’te bir Ermeni terör çetesi tarafından vuruldu. Katil veya katiller yakalanamadı. Erzurum’da medfundur.

Eski Harbiye Nazırı, Erkân-ı Harbiye-yi Umumiye Reisi ve Başkumandan Vekili Enver Paşa’ya gelince:

Türkiye’ye dönüş istekleri Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmemesi üzerine, Türkistan taraflarına gitti. Ermenilerin hamisi olan Ruslardan oluşan bir askeri birlik ile çatışmaya girdi. 04 Ağustos 1922 tarihinde bu çatışmada hayatını kaybetti. İstanbul’da Abide-i Hürriyet tepesinde mezarı vardır.

Ermeni komitacılarının, İttihat Terakki gizili örgütü ile beraber gerçekleştirdikleri eylemler, daha sonra yine bu cemiyetin hükümetleri zamanında katliam ve tehcir olayları ve en sonunda liderlerinin Ermeni terör örgütüne kurban gitmiş olmaları, üzerinde çok düşünülüp ders çıkarılması gereken olaylardandır.

Demek ki, kim bir canavar besleyip onunla iş tutarsa, o canavar bir gün kendisini de yer.

İHTİRAS

Ey insan, ihtiraslarına gem vur,

Başkalarının kuyusunu kazma!

Çok ileri gitme, ortalarda dur,

Sana da kuyu kazar aynı kazma!

https://www.milligazete.com.tr/makale/5857639/ekrem-sama/canavarla-is-tutan-kendisi-de-yok-olur