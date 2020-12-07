Azerbaycan tutsakların isimlerini saklıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan, tartışmasız kanıtlarımızla sunduğumuzdan daha az tutsak ismi doğruladı

Artsakh Başkanı Arayik Harutyunyan, kayıp asker, tutsak ve sivillerin bir grup akrabasıyla tekrar görüştü.

“Toplantıya, Artsakh’daki barışı koruma misyonunda görev yapan Rus Birlikleri Komutanı Rustam Muradov da katıldı. Azerbaycan’ı bizzat ziyaret eden, bazı savaş esirlerimizle olay yerinde görüşen, adlarını soyadlarını bize veren ve hayatta kalmaları ile ilgili teyit edilen bilgiler şu anda yakınlarına ileten General Muradov’a içten şükranlarımı sunuyorum.

Azerbaycan’ın şu ana kadar tartışılmaz kanıtlarımızın gösterdiğinden daha az tutuklu ismi doğruladığını belirtmek isterim.

Varılan anlaşmaya göre tüm tutsakların ve kurbanların cesetlerinin bulunması ve en kısa sürede iade edilmesi için çalışmalara devam edeceğiz” dedi Arayik Harutyunyan Facebook sayfasında yaptığı açıklamada.

Ermenistan Kamu Radyosu