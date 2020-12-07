Aleviler ilk defa inanç toplumu olarak statü kazanacak

Almanya’nın Kuzey Ren Vestelya Eyaleti Parlamentosu Alevilerin bir inanç topluluğu olarak kabul edilmesine ilişkin kabül kararını 10 Aralık’ta görüşecek.

Eyalet Bakanlar Kurulu tarafından getirilen öneri Eyalet Başbakanı tarafından da onaylandı. Alınan karar parlamentoda okunacak.

Böylelikle ilk defa Aleviler yaşadıkları bir ülkede inanç toplumu olarak en üst seviyeden tanınmış olacak, Alevilerin hakları Alman devleti tarafından güvence altına alınacak.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Eşit Başkanı Hüseyin Mat, “Elde edilecek statü, bir inanç kurumunun alacağı en değerli ve en tepedeki hak. Bu hak ile kiliselerle aynı haklara sahip olacağız” dedi.

Alevilerin bir inanç topluluğu olarak kabulü kararının Kuzey Ren Vestelya Eyaleti dışında diğer eyaletlerde de alınması bekleniyor.

Ahval News