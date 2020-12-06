İstanbul Mimarlık Festivali, kente sahip çıkmaya çağırıyor

Dijital olarak gerçekleşen festival, kente sahip çıkmaya ve kente dair yeni fikirler üretmeye hevesli herkese açık. Festivalde Açık Rota, Çocuk Kuşağı, Kampüs Kuşağı, Açık Çağrı, Sinema Kuşağı gibi bölümler dikkat çekiyor.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA-Arşiv

İstanbul Mimarlık Festivali, 11 Aralık’a kadar “Paradigma Kayması” teması ile devam ediyor.

Dijital olarak gerçekleşen festival, kente sahip çıkmaya ve kente dair yeni fikirler üretmeye hevesli herkese açık. Festivalde Açık Rota, Çocuk Kuşağı, Kampüs Kuşağı, Açık Çağrı, Sinema Kuşağı gibi bölümler dikkat çekiyor.

Belirlenen tema etrafında kent – mimarlık odağında bir tartışma ve paylaşma platformu kurmayı hedefleyen festival, sadece mimarları ve sektör temsilcilerini değil, kentlilerin genelini kapsayan bir diyalog aracılığıyla kente sahip çıkmayı ve kente dair yeni fikirler üretmeyi hedefliyor.

Festival hopin.com üzerinden dijital olarak gerçekleşecek, platforma kayıt yaptırarak ücretsiz olarak etkinlikleri izlemek mümkün. Festival kapsamında öne çıkan Açık Rota etkinliklerinde katılımcılar Rum Yetimhanesi, Azaryan Yalısı, Beyaz Park Gazinosu gibi yapıları anlatıcılar eşliğinde gezebilecek. Çocuk Kuşağı’nda ise çocukların kenti ve kentliliği keşfedecekleri atölyeler yapılacak.

Festival programı için burayı tıklayın.

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