Denizli’de tarihi Alacain Mağarası defineciler tarafından talan edildi

Denizli’de tarihi Alacain Mağarası, kaderine terk edildi. İçerisinde anıt mezarların da bulunduğu Acıpayam’a hakim tepe üzerinde kurulan anıt şehir, defineciler tarafından talan edildi. 1992’de İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 1. Derece Sit Alanı olarak kabul edilen anıt şehir, kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar, bölgenin kalkınması için anıt şehrin ayağa kaldırılmasını istiyor.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinin 5 kilometre batısında yer alan Alacain bölgesinde yer alan ve ne zaman kurulduğu bilinmeyen Agate Chorme diğer adıyla Alacain Mağarası, kaderine terk edildi. İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1992’de 1. Derece Sit Alanı olarak kabul edilen Alacain Örenyeri, aradan geçen yıllara rağmen bir türlü kazı takvimine alınmadı. Mağaralara işlenen özel çizimler, kale, mağaralar ve nekropolden oluşan Örenyeri son dönemde defineciler tarafından büyük zarar uğratıldı.

KORUMA YOK!

Sit alanı olarak kabul edilmesine rağmen örenyerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmaması dikkat çekiyor. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan örenyeri, kurtarılmayı bekliyor. Definecilerin bölgede büyük tahribata neden olduğu ve çok sayıda tarihi eseri talan ettiği öğrenildi.

BÖLGENİN KALKINMASINI SAĞLAYABİLİR

Acıpayam İlçe merkezine yakın olması tarihi örenyerinin ayağa kaldırılması büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar, ören yerinin korunarak ayağa kaldırılması bölgenin kalkınması açısından büyük öneme sahip olduğunu söylediler.

ALACAİN MAĞARASI

Mağaranın bulunduğu Alacain, Acıpayam İlçesinin yaklaşık 5 km. batısında bir yerleşimdir. Orman yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Yerleşimin antik dönemdeki adı Agate Chome’dir. Yerleşim, Alacain veya Alicin olarak bilinmektedir. Alacain coğrafi olarak Acıpayam ilçesinin batısında yükselen tepeler arasında, Acıpayam Ovasına hakim bir tepe üzerinde yer almaktadır.

Alacain ören yerinde, kale, mağaralar ve nekropol bulumaktadır. Nekropolde görülen mezar tipleri ise kayalara oyulmuş lahit tipi platform haline getirilmiş kayaların üzerine oyulmuş lahit tipidir.

Dik kayaların yamacındaki doğal mağaralar Bizans döneminde kullanılmıştır. Yerleşimin güneybatısında Acıpayam’a bağlı Alacain Mahallesine ait 4 adet çoban evi bulunmaktadır. Çoban evlerinin kuzey bolümü Nekropol, Nekropolün doğusunda ise savunma amaçlı kale ve mağaralar (barınaklar) bulunmaktadır. Gerek Nekropolde, gerekse Kale ve Mağaralarda yapılan incelemede yerleşimin geç Roma ve Bizans dönemine ait olduğu görülmektedir. Özellikle Lahitler geç Roma karakterinde olup, Mağaranın bir bölümünün Kilise olarak kullanıldığı, tavan fresklerinde İsa’nın kanatlı melekler tarafından gökyüzüne götürülüşü anlatılmaktadır. Savunma amaçlı kalenin duvarları devşirme taşlardan yapılmıştır.

Acıpayam ilçesi Alacain Örenyeri, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kabul edilmiştir.

Kaynak Linki = https://www.denizli24haber.com/haber/denizlide-tarihi-alacain-magarasi-defineciler-tarafindan-talan-edildi-34739