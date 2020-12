Beytüllahim’de Noel ağacı kısıtlı sayıda katılımcıyla aydınlatıldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen Noel ağacının aydınlatılması töreninde, kısıtlı sayıda katılımcıya izin verildi.

Beytüllahim Belediyesi, protokol üyelerinin katılımıyla yapılan töreni naklen yayımladı.

Törende konuşan Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye “Noel bizi bir araya getiren bir sevinçtir, bunda görmek isteyenin aydınlandığı bir ışık vardır” dedi.

Bu yıl törenin özel şartlar altında düzenlendiğine işaret eden İştiyye, “Bizler zorluklarla mücadeleye alışmış bir halkız” ifadelerini kullandı.

İştiyye şunları kaydetti:

“Biz ne virüse ne de işgal güçlerinin icraatlarına teslim olacağız. Başladığımız işi bitireceğiz. Koronavirüs vaka sayıları yüksek. Bakanlar Kurulu ve Yüksek Olağanüstü Konsey gereken icraatlara ilişkin yarından sonra uygun kararları almak üzere gelişmeleri inceleyecek.”

İştiyye, yeni yıl girmek üzere oldukları bir dönemde bölünmenin sona ermesini beklediklerini belirterek, işgal güçlerine karşı koymak konusunda daha fazla ısrarcı olduklarını, kalplerdeki kararmayı beyazlatacak ulusal birliğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Salman da bu yıl Noel kutlamalarının dünyanın zulüm, baskı ve hastalıktan acı çektiği bir dönemde geldiğine dikkati çekti.

Christmas tree lightening today in Bethlehem🎅🎄💖

Everyone watched this event from home this year. Hope everyone will gather again next year🙏 pic.twitter.com/MqAnvzPHuP

