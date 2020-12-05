Türk mallarına boykot – Ermenistan Kamu Radyosu

Suudi Arabistan iki aydır Türk mallarını boykot ediyor

Türk mallarının boykotu nedeniyle bu yılın Kasım ayında, Türkiye’den Suudi Arabistan’a yapılan ihracat, geçen yılın Kasım ayına göre % 52,9 gerileyerek toplam ihracatı 216,5 milyon dolardan 102 milyon dolara indi.

Boykotun başladığı Ekim ayında ihracat % 11,75 düştü.

Suudi Arabistan’ın 1 Ekim 2020’de Türk mallarına yönelik resmi olmayan boykotunun ikinci ayında tablo daha da kötüleşti.

Türkiye İhracatçılar Birliği’ne göre, Suudi Arabistan’a ihracat, Kasım ayında bir önceki aya göre % 48,6 düştü.

2020 Ocak-Kasım döneminde Suudi Arabistan’a ihracat geçen yılın aynı dönemine göre % 18,6 azalarak 2 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Suudi boykotundan en çok etkilenen sektör giyim sektörü.

Bu sektördeki ihracat, Kasım ayındaki 20,1 milyon $’dan, geçen yılın aynı ayına göre % 71,6 düşüşle 5,7 milyon $’a geriledi.

Tekstil hammadde sektörünün ihracatı da söz konusu dönemde % 36 düşüşle 5,3 milyon $’dan 3,4 milyon $’a geriledi.

Suudi Arabistan’ın boykotu tarım ürünleri ihracatını da etkiledi.

Kuru meyve ihracatı % 93,9 düşüşle 2 milyon dolardan 122.000 dolara, tahıl, tohum ve yağlı tohum ihracatı % 86,2 düşüşle 20 milyon dolardan 2,8 milyon dolara, yaş meyve ve sebze ihracatı % 99,6’lık bir düşüşle 7․2 milyondan 27․000 dolara geriledi.

Türk mallarının boykotuna aktif olarak katılan Suudi Arabistan’ın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’ne Türk malı ihracatı % 29,5 düşüşle 255,4 milyon dolardan 180,1 milyon dolara geriledi.

Suudi Arabistan’ın bir diğer müttefiki olan Bahreyn’e Türk mallarının ihracatı % 53 düşüşle 26 milyon dolardan 12,2 milyon dolara geriledi.

Umman’a ihracat % 45,7 düşüşle 75,6 milyon dolardan 41 milyon dolara, Ankara’nın yakın bağlarının olduğu tek Körfez ülkesi olan Katar’a ihracat da % 20,9 gerileyerek, 114,3 milyon dolardan, 90,4 milyon dolara geriledi.

Körfez ülkelerinden sadece Kuveyt’e ihracat % 21,7 artarak, 48 milyondan 58,4 milyon dolara çıktı.

Ermenistan Kamu Radyosu