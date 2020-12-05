Piskopos Hanna, Uluslararası Toplumun Filistinlilere Yönelik İşgal Suçlarının Durdurulması Talebini Yineledi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İŞGAL ALTINDAKİ KUDÜS – Sebastia Rum Ortodoks cemaati Başpiskoposu Piskopos Ataullah Hanna, uluslararası topluma İsrail’in Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına yönelik işgal suçlarını durdurma çağrısını yineledi.

WAFA haber ajansı Hanna’nın bugünkü açıklamalarında İsrailli yerleşimcilerin dün işgal altındaki Kudüs’teki Al Cismane Kilisesi’ne saldırısının ve onları yakma girişimlerinin işgalin vahşeti ve ırkçılığının yeni kanıtı olduğunu söylediğini aktardı.

Hanna, işgal altındaki Kudüs şehrinin kültürel tarihini yok etmeyi ve Yahudileştirmeyi amaçlayan İsrail saldırıları sonucunda gerçek tehlike altında olduğunu belirterek, bu saldırıların Filistin halkını topraklarında kararlılıklarını sürdürmekten, İslami ve Hıristiyan kutsallıklarını korumaktan caydırmayacağını vurguladı.

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